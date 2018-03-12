Эксперты дали оценку интриге на предстоящих выборах

Независимые наблюдатели шансы кандидатов на пост президента РФ, сообщают «Аргументы и факты». Наиболее острая борьба, по мнению, экспертов, предстоит за второе место между Павлом Грудининым и Владимиром Жириновским.

«Грудинин начал выборную кампанию с обмана, когда скрыл многомиллиардные счета в банках Австрии и Швейцарии, многочисленную недвижимость за границей, виллу в Испании. Он не приверженец социалистических ценностей, которыми публично манипулирует. Его совхоз — по сути, частная девелоперская компания, а он — беспартийный капиталист, который сумел разбогатеть в девяностые», - считает доцент ВШЭ Александр Кынев.

Заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин уверен, что «нельзя строить предвыборную программу на обмане избирателей». Он напомнил, что сыновья кандидата имеют недвижимость в странах НАТО, один из них даже получил вид на жительство. «Это первый шаг к эмиграции», — подчёркивает эксперт.

«Похоже, что, участвуя в президентских выборах, он торгуется с властью за высокопоставленные посты рангом пониже. Но вряд ли может на них рассчитывать», — заключает политолог Роман Ларионов.

«У Жириновского и ЛДПР чёткие, понятные программа и структура. В регионах активность этой партии высокая, что в её рядах сегодня много молодёжи», - говорит эксперт Центра политических технологий Александр Ивахник.

«Хороший трамплин из звёздного прошлого в политическое будущее», — говорят об участии в выборах Ксении Собчак. Кынев: «Она будоражит общество и поднимает актуальные темы».

Явлинского, по мнению Ивахника, «могут поддержать его верные сторонники: либералы старшего поколения». У Титова есть более-менее внятная экономическая платформа, однако политическая часть гораздо слабее, считает Кынев. Бабурин и Сурайкин, по мнению экспертов, способны собрать значительную долю голосов левого электората.

Владимира Путина поддерживают люди из самых разных слоёв общества, объясняет Роман Ларионов: «Все привыкли к тому, что он всё время работает и даже кампанию ведёт, не отрываясь от текущих дел».